Практика судов
  1. Суд инфо

Судья Иван Тулик временно отстранен от осуществления правосудия

11:56, 26 февраля 2025
ВСП отстранил закарпатского судью Ивана Тулика и инициирует его увольнение.
Судья Иван Тулик временно отстранен от осуществления правосудия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Раховского районного суда Закарпатской области Иван Тулик временно отстранен от правосудия. Такое решение приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 26 февраля 2025 года.

Как сообщает ВСП, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 26 февраля 2025 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 26 февраля 2025 года, судья Тулик Иван Иванович отстранен от правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада отклонила законопроект об освобождении от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших наказание в результате войны

Законопроектом предлагалось, чтобы осужденных, не отбывших назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда освобождали от дальнейшего отбывания наказания.

Парламент одобрил изменения в диспозицию статьи Уголовного кодекса относительно противодействия законной хозяйственной деятельности

Вместо «целостного» имущественного комплекса будет «единый» имущественный комплекс – Верховная Рада поддержала изменения в диспозицию статьи Уголовного кодекса относительно противодействия законной хозяйственной деятельности.

Верховная Рада приняла изменения в УК и УПК по предотвращению избежания ответственности лицами, совершившими преступления против нацбезопасности

Название раздела Особой части Уголовного кодекса «Преступления против основ национальной безопасности Украины» заменили на «уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины».

Судья Верховного Суда Семен Стеценко вышел из гражданства РФ в 2005 году – Верховный Суд

В Верховном Суде объяснили, что судья Верховного Суда Семен Стеценко имел гражданство РФ до 2005 года.

Рада приняла закон о признании результатов обучения, полученных гражданами Украины за границей

Кабмин сможет урегулировать все вопросы относительно порядка признания результатов обучения, полученных гражданами Украины путем формального или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, находящихся за границей.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області