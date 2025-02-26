Судья Иван Тулик временно отстранен от осуществления правосудия

ВСП отстранил закарпатского судью Ивана Тулика и инициирует его увольнение.

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Судья Раховского районного суда Закарпатской области Иван Тулик временно отстранен от правосудия. Такое решение приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 26 февраля 2025 года.

Как сообщает ВСП, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 26 февраля 2025 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 26 февраля 2025 года, судья Тулик Иван Иванович отстранен от правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

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