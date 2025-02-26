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Как публичным служащим задекларировать кредиты – в НАПК указали сумму, подлежащую отражению

14:01, 26 февраля 2025
В каком случае в декларации указываются финансовые обязательства декларанта или членов его семьи по кредитам и займам.
Как публичным служащим задекларировать кредиты – в НАПК указали сумму, подлежащую отражению
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Финансовые обязательства являются составной частью ежегодного декларирования и отражаются в разделе 13 декларации. Согласно требованиям закона они подлежат отражению, если их размер превышает 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего года (ПМ). В 2024-2025 годах он равняется 151 400 грн.

В НАПК указывают, что к финансовым обязательствам, которые должны быть внесены в декларацию, относятся:

  • полученные кредиты и займы;
  • другие заемные средства (в частности, возвратная беспроцентная финансовая помощь);
  • обязательства по договору лизинга, страхования, негосударственного пенсионного обеспечения;
  • неуплаченные налоговые обязательства;
  • другие обязательства, в том числе возникшие в результате заключенных договоров или на основании судебных решений.

В декларации указываются финансовые обязательства декларанта и/или членов его семьи по кредитам и ссудам, если присутствуют хотя бы одно из следующих условий:

  1. размер полученной в отчетном периоде ссуды (кредита) превышает 50 ПМ.
  2. если ссуда или кредит получен в предыдущих периодах, и размер обязательства по нему на начало отчетного периода превышает 50 ПМ.
  3. размер обязательства по ссуде (кредиту) на конец отчетного периода превышает 50 ПМ.

Важно! Финансовое обязательство в первом и втором случаях указывается независимо от его размера и/или наличия на конец отчетного периода.

Условия для декларирования других финансовых обязательств

Обязательства по договорам лизинга, страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и другие финансовые обязательства следует отражать только в том случае, если их общая сумма на конец отчетного периода превышает 50 ПМ.

Декларирование штрафов и пени по кредитам и займам

В случае наличия штрафа или пени за просрочку погашения ссуды или кредита, эти суммы включаются в общий размер соответствующего финансового обязательства.

Как декларировать финансовые обязательства в виде пользования так называемыми «кредитками» (кредитными линиями к зарплатным банковским картам).

Такую информацию следует отразить, если декларант или член его семьи в отчетном периоде:

  • единовременно воспользовались кредитными средствами, размер которых превышает 50 ПМ (независимо от их погашения по состоянию на конец отчетного периода);
  • или если остаток задолженности на последний день отчетного периода превысил 50 ПМ.

Если такие обстоятельства отсутствуют, общий размер использованных кредитных средств в течение отчетного периода не суммируется.

Однако если декларант единовременно воспользовался кредитными средствами в размере свыше 151 400 грн, эту информацию необходимо указать в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования». При этом в полях по расходу по этой сделке следует выбрать отметку «Не применяется».

Финансовые обязательства поручителя договора поручительства

По общему правилу договор поручительства не следует указывать в декларации, поскольку сам факт его заключения не создает финансовых обязательств у поручителя. Однако если должник не выполняет свои обязательства, поручитель отвечает перед кредитором наравне с должником, (если иное не предусмотрено соглашением). Он может быть обязан погасить долг, уплатить проценты, штрафы или возместить ущерб.

Финансовое обязательство у поручителя возникает с момента, когда кредитор предъявляет к нему требование. Если сумма обязательства превышает 50 ПМ, его следует указать в разделе 13 декларации за соответствующий отчетный период. В следующих декларациях это обязательство отражается, если его размер все еще превышает 50 ПМ.

В случае, когда поручитель «погасил» долг должника единовременно на сумму свыше 50 ПМ, такой расход указывается в разделе 14 декларации за тот период, когда он был осуществлен. При этом в информации о сделке следует указать договор поручительства.

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