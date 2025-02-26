Как публичным служащим задекларировать кредиты – в НАПК указали сумму, подлежащую отражению

Финансовые обязательства являются составной частью ежегодного декларирования и отражаются в разделе 13 декларации. Согласно требованиям закона они подлежат отражению, если их размер превышает 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего года (ПМ). В 2024-2025 годах он равняется 151 400 грн.
В НАПК указывают, что к финансовым обязательствам, которые должны быть внесены в декларацию, относятся:
В декларации указываются финансовые обязательства декларанта и/или членов его семьи по кредитам и ссудам, если присутствуют хотя бы одно из следующих условий:
Важно! Финансовое обязательство в первом и втором случаях указывается независимо от его размера и/или наличия на конец отчетного периода.
Условия для декларирования других финансовых обязательств
Обязательства по договорам лизинга, страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и другие финансовые обязательства следует отражать только в том случае, если их общая сумма на конец отчетного периода превышает 50 ПМ.
Декларирование штрафов и пени по кредитам и займам
В случае наличия штрафа или пени за просрочку погашения ссуды или кредита, эти суммы включаются в общий размер соответствующего финансового обязательства.
Как декларировать финансовые обязательства в виде пользования так называемыми «кредитками» (кредитными линиями к зарплатным банковским картам).
Такую информацию следует отразить, если декларант или член его семьи в отчетном периоде:
Если такие обстоятельства отсутствуют, общий размер использованных кредитных средств в течение отчетного периода не суммируется.
Однако если декларант единовременно воспользовался кредитными средствами в размере свыше 151 400 грн, эту информацию необходимо указать в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования». При этом в полях по расходу по этой сделке следует выбрать отметку «Не применяется».
Финансовые обязательства поручителя договора поручительства
По общему правилу договор поручительства не следует указывать в декларации, поскольку сам факт его заключения не создает финансовых обязательств у поручителя. Однако если должник не выполняет свои обязательства, поручитель отвечает перед кредитором наравне с должником, (если иное не предусмотрено соглашением). Он может быть обязан погасить долг, уплатить проценты, штрафы или возместить ущерб.
Финансовое обязательство у поручителя возникает с момента, когда кредитор предъявляет к нему требование. Если сумма обязательства превышает 50 ПМ, его следует указать в разделе 13 декларации за соответствующий отчетный период. В следующих декларациях это обязательство отражается, если его размер все еще превышает 50 ПМ.
В случае, когда поручитель «погасил» долг должника единовременно на сумму свыше 50 ПМ, такой расход указывается в разделе 14 декларации за тот период, когда он был осуществлен. При этом в информации о сделке следует указать договор поручительства.
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