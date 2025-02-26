Як публічним службовцям задекларувати кредити – у НАЗК вказали суму, яка підлягають відображенню

Фінансові зобов’язання є складовою щорічного декларування і відображаються в розділі 13 декларації. Відповідно до вимог закону, вони підлягають відображенню, якщо їхній розмір перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня відповідного року (ПМ). В 2024-2025 роках він дорівнює 151 400 грн.
У НАЗК вказують, що до фінансових зобов’язань, що мають бути внесені до декларації, належать:
В декларації зазначаються фінансові зобов’язання декларанта та/або членів його сім’ї за кредитами та позиками, якщо присутні хоча б одна з таких умов:
Важливо! Фінансове зобов’язання в першому і другому випадках зазначається незалежно від його розміру та/або наявності на кінець звітного періоду.
Умови для декларування інших фінансових зобов’язань
Зобов’язання за договорами лізингу, страхування, недержавного пенсійного забезпечення та інші фінансові зобов’язання потрібно відображати лише у разі, якщо їх загальна сума на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ.
Декларування штрафів і пені за кредитами та позиками
У разі наявності штрафу або пені за прострочення погашення позики чи кредиту, ці суми включаються до загального розміру відповідного фінансового зобов’язання.
Як декларувати фінансові зобов’язання у вигляді користування так званими «кредитками» (кредитними лініями до зарплатних банківських карток)
Таку інформацію слід відобразити, якщо декларант або член його сім’ї у звітному періоді:
Якщо такі обставини відсутні, загальний розмір використаних кредитних коштів протягом звітного періоду не підсумовується.
Проте, якщо декларант одноразово скористався кредитними коштами в розмірі понад 151 400 грн, цю інформацію необхідно зазначити в розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування». При цьому в полях щодо видатку за цим правочином слід обрати позначку «Не застосовується».
Фінансові зобов'язання поручителя договору поруки
За загальним правилом договір поруки не потрібно зазначати в декларації, оскільки сам факт його укладення не створює фінансових зобов’язань у поручителя. Однак, якщо боржник не виконує свої зобов’язання, поручитель відповідає перед кредитором нарівні з боржником, (якщо інше не передбачено угодою). Він може бути зобов’язаний погасити борг, сплатити проценти, штрафи чи відшкодувати збитки.
Фінансове зобов’язання у поручителя виникає з моменту, коли кредитор пред’являє до нього вимогу. Якщо сума зобов’язання перевищує 50 ПМ, його потрібно вказати у розділі 13 декларації за відповідний звітний період. У наступних деклараціях це зобов’язання відображається, якщо його розмір все ще перевищує 50 ПМ.
У випадку, коли поручитель «погасив» борг боржника одноразово на суму понад 50 ПМ, такий видаток зазначається у розділі 14 декларації за той період, коли він був здійснений. При цьому в інформації про правочин слід вказати договір поруки.
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