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Суд на Хмельниччині оголосив померлим командира танку, який зник безвісти під час бою

13:44, 26 лютого 2025
Дружина військовослужбовця звернулася до суду з заявою про визнання чоловіка померлим, оскільки він зник безвісти в бою, що необхідно для отримання свідоцтва про смерть та виплат.
Суд на Хмельниччині оголосив померлим командира танку, який зник безвісти під час бою
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Чемеровецький районний суд Хмельницької області оголосив померлим командира танка, який не повернувся з поля бою, за заявою його дружини, яка потребувала цього рішення для отримання свідоцтва про смерть і передбачених законодавством виплат. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Обставини справи №687/1423/24:

З відповідною заявою до суду звернулася дружина військовослужбовця. Вона розповіла, що 26 лютого 2022 року її чоловіка зарахували до військової частини та призначили командиром танку. За наказом командира військової частини 10 березня він прибув у район зосередження й 17 квітня не повернувся з поля бою. Відтоді вважається безвісти відсутнім.

Своє звернення до суду про оголошення чоловіка померлим пояснила тим, що встановлення цього юридичного факту їй потрібно для отримання свідоцтва про його смерть, передбачених законодавством виплат та врегулювання правових відносин.

Як встановив суд, 17 квітня 2022 року екіпаж танку під командуванням чоловіка заявниці брав участь у бою з ворогом. За свідченнями командирів двох інших танків, вони бачили, як той танк горів. Ніхто з екіпажу не повернувся до раніше визначених позицій або на місце дислокації роти.

У травні того ж року матері командира танку надійшло сповіщення, що її син зник безвісти під час виконання бойового завдання.

Суд зазначив, що у цій категорії справ висновок про оголошення громадянина померлим ґрунтується на юридичному припущенні його смерті.

У статті 46 Цивільного кодексу України йдеться, що особа, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель у зв`язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена померлою від дня її вірогідної смерті, після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій, а за визначених обставин – і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

 На підставі обставин справи суд робить вірогідне припущення про смерть громадянина, коли немає доказів про факт його смерті.

«Враховуючи конкретні обставини справи, оголошення особи померлою можливе і після спливу шести місяців з дня настання відповідної події, в даному випадку загибелі [військовослужбовця] 17.04.2022 року під час виконання завдань забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації, що підтверджуються належними та допустимими доказами», – констатував суд.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене до апеляційного суду.

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