У Києві «одружили» померлу жінку, щоб заволодіти її трикімнатною квартирою

Київські шахраї підробили шлюб, щоб заволодіти квартирою за 2,7 млн грн.

Фото: Київська міська прокуратура

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У Києві викрили схему шахрайського заволодіння житлом: після смерті 51-річної жінки, яка не мала спадкоємців, аферисти «видали її заміж» заднім числом, щоб отримати у спадок трикімнатну квартиру вартістю 2,7 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як повідомили в Солом’янській окружній прокуратурі, троє зловмисників знайшли чоловіка, який погодився видавати себе за чоловіка померлої. Для цього вони підробили свідоцтво про шлюб, датоване 1998 роком, нібито укладений у росії. На основі цього документа «чоловік» отримав право на спадщину та став власником квартири.

Згодом шахраї намагалися продати житло, але їх затримали правоохоронці під час укладання угоди купівлі-продажу. Усім трьом учасникам афери повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах), суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі прокуратура ініціювала арешт квартири, щоб унеможливити подальший перепродаж нерухомості.

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