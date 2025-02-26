В Киеве «женили» умершую женщину, чтобы завладеть ее трехкомнатной квартирой

Киевские мошенники подделали брак, чтобы завладеть квартирой за 2,7 млн грн.

Фото: Киевская городская прокуратура

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В Киеве разоблачили схему мошеннического завладения жильем: после смерти 51-летней женщины, которая не имела наследников, аферисты «выдали ее замуж» задним числом, чтобы получить в наследство трехкомнатную квартиру стоимостью 2,7 млн гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Как сообщили в Соломенской окружной прокуратуре, трое злоумышленников нашли мужчину, который согласился выдавать себя за мужа умершей. Для этого они подделали свидетельство о браке, датированное 1998 годом, якобы заключенное в России. На основе этого документа «мужчина» получил право на наследство и стал владельцем квартиры.

Впоследствии мошенники пытались продать жилье, но их задержали правоохранители при заключении сделки купли-продажи. Всем трем участникам аферы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах), суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас прокуратура инициировала арест квартиры, чтобы исключить дальнейшую перепродажу недвижимости.

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