МОН работает над вопросом упрощения процедуры оценки результатов обучения детей в школе

Премьер подчеркнул, что замечаний от педагогов относительно дополнительной бюрократической нагрузки в связи с введением новых подходов к оценке знаний не поступало.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ на петицию сообщает, что Министерство образования и науки прорабатывает вопрос об упрощении процедуры оценивания результатов обучения в 5-9 классах школ.

«МОН отмечает, что на протяжении 2023/24 учебного года подходы к оцениванию результатов обучения и критерии оценки, предложенные в рекомендациях по оценке результатов обучения, проходили апробацию на базе 145 учебных заведений, которые являются участниками всеукраинского инновационного образовательного проекта "Разработка и внедрение учебно-методического обеспечения для учреждений общего среднего образования в условиях реализации Государственного стандарта базового среднего образования», - говорится в ответе Шмыгаля.

Отмечается, что во время проведения апробации учителя отмечали, что предложенные процедуры и критерии оценки создают предпосылки для индивидуализации обучения и позволяют качественно спланировать индивидуальную работу с учениками.

В то же время, Премьер подчеркнул, что замечаний от педагогов относительно дополнительной бюрократической нагрузки в связи с введением новых подходов к оценке знаний не поступало.

«МОН информирует, что прорабатывает вопросы упрощения процедуры оценки результатов обучения, обновления инструкции по ведению классного журнала, в частности, предполагается предоставить дополнительные разъяснения педагогическим работникам учреждений общего среднего образования по оцениванию знаний учащихся 5–9 классов», - указал Шмыгаль.

В петиции №41/007605-24еп просили отменить приказ МОН, которым утверждены рекомендации по оцениванию результатов обучения соискателей образования в соответствии с Государственным стандартом базового среднего образования.

По мнению автора, данные рекомендации совсем не способствуют улучшению качества образовательного процесса, а только создают дополнительную бюрократическую нагрузку для учителей.

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