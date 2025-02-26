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МОН працює над питанням спрощення процедури оцінювання результатів навчання дітей в школі

16:22, 26 лютого 2025
Прем'єр підкреслив, що зауважень від педагогів щодо додаткового бюрократичного навантаження у зв’язку із запровадженням нових підходів до оцінювання знань не надходило.
МОН працює над питанням спрощення процедури оцінювання результатів навчання дітей в школі
Джерело фото: Wonderlane / Unsplash
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на петицію повідомляє, що Міністерство освіти і науки опрацьовує питання спрощення процедури оцінювання результатів навчання у 5-9 класах шкіл.

«МОН зазначає, що впродовж 2023/24 навчального року підходи до оцінювання результатів навчання та критерії оцінювання, запропоновані в рекомендаціях щодо оцінювання результатів навчання, проходили апробацію на базі 145 закладів освіти, які є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти», - йдеться у відповіді Шмигаля.

Зазначається, що під час проведення апробації вчителі відзначали, що запропоновані процедури і критерії оцінювання створюють передумови для індивідуалізації навчання та надають змогу якісно спланувати індивідуальну роботу з учнями.

Водночас, Прем'єр підкреслив, що зауважень від педагогів щодо додаткового бюрократичного навантаження у зв’язку із запровадженням нових підходів до оцінювання знань не надходило.

«МОН інформує, що опрацьовує питання спрощення процедури оцінювання результатів навчання, оновлення інструкції ведення класного журналу, зокрема передбачається надати додаткові роз’яснення педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти щодо оцінювання знань учнів 5–9 класів», - вказав Шмигаль.

У петиції №41/007605-24еп просили скасувати наказ МОН, яким затверджено рекомендації щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти.  

На думку автора, дані рекомендації зовсім не сприяють покращенню якості освітнього процесу, а тільки створюють додаткове бюрократичне навантаження для вчителів.

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діти МОН України Денис Шмигаль школа

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