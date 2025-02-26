Верховна Рада прийняла закон щодо створення в Україні двох нових спеціалізованих адміністративних судів

Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – зарплата суддів має бути не менше 131 тисячі грн.

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Верховна Рада 26 лютого прийняла в цілому закон щодо засад створення нового спецсуду, куди можна буде окремо оскаржувати результати конкурсів на посади очільників НАБУ, САП, НАЗК, АРМА, БЕБ та інших, де участь беруть міжнародні експерти, результати аудитів НАБУ і САП, питання застосування заходів впливу до засобів масової інформації тощо.

Йдеться про прийнятий в другому читанні законопроект 12368-1, ініціатором якого виступив народний депутат Сергій Власенко. Слід зазначити, що до другого читання його редакція перетворилася на ту, яку пропонував Кабмін в особі віцепрем’єр-міністра Ольги Стефанішиної у законопроекті 12368 щодо створення Вищого адміністративного суду (і який був відхилений). Перероблений законопроект вже має іншу назву – «щодо правових засад утворення та функціонування Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду».

Як писала «Судово-юридична газета», уряд так і не зміг пояснити, навіщо саме українцям потрібні два нових адміністративних суди, і звідки брати кошти на винагороду новим суддям, яка має складати не менше 131 тисячі грн.

Раніше ми повідомляли, що СОАС та СААС будуть надані приміщення у будівлі за адресою бульвар Миколи Міхновського, 38 (у минулому – бульвар Дружби Народів). Наразі за цією адресою знаходиться Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки.

Плюс два спецсуди

Фінальна редакція законопроекту передбачає, що у статті 31 Закону «Про судоустрій і статус суддів» додаються ще окремо два вищих спецсуди:

Спеціалізований окружний адміністративний суд

Спеціалізований апеляційний адміністративний суд.

Нагадаємо, наразі закон передбачає існування двох вищих спецсудів – фактично не сформований Вищий суд з питань інтелектуальної власності та діючий Вищий антикорупційний суд.

Експертна рада

Переробленим законопроектом для перевірки доброчесності кандидатів у СОАС та СААС пропонується утворити окрему Експертну раду.

Конкурс на зайняття посад суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС) було оголошено ВККС протягом місяця з дня набрання чинності законом щодо утворення цих двох судів (це має бути окремий закон, який вносить до Ради Президент).

Протягом 3 років для встановлення відповідності критеріям доброчесності та професійної компетентності діє Експертна рада.

До складу Експертної ради входять:

1) 3 особи, запропоновані Радою суддів України;

2) 3 особи, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

Експертна рада вважається утвореною та розпочинає діяльність за умови призначення до її складу щонайменше 4 членів, з яких щонайменше 2 запропоновані «міжнародниками». Засідання Експертної ради є повноважним за умови присутності на ньому не менше 4 членів.

Для здійснення своїх повноважень члени Експертної ради мають право безоплатного та повного доступу до відкритих державних реєстрів, матеріалів досьє кандидатів на посади суддів, а також до матеріалів суддівських досьє суддів, які беруть участь у конкурсі.

Члени Експертної ради, які постійно не проживають у місті Києві, мають право на компенсацію витрат на проживання та переїзд за рахунок коштів Державного бюджету. Фінансування діяльності Експертної ради може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.

Висновок Експертної ради про невідповідність кандидата на посаду судді СОАС, СААС критеріям доброчесності та/або професійної компетентності є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж 4 члени, з яких щонайменше 2 запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

Якщо Експертна рада ухвалила висновок про невідповідність кандидата, або не змогла ухвалити такий висновок у разі однакової кількості голосів «за» і «проти», питання відповідності кандидата критеріям виноситься на спеціальне спільне засідання ВККС та Експертної ради.

Рішення щодо відповідності кандидата критеріям доброчесності та/або професійної компетентності ухвалюється більшістю голосів спільного складу ВККС та Експертної ради, за умови що за нього проголосували не менше 2 членів Експертної ради, запропонованих «міжнародниками». У разі неприйняття такого рішення кандидат вважається таким, що припинив участь у конкурсі.

СОАС та СААС розпочинають роботу за умови призначення щонайменше половини суддів відповідного суду.

Хто може стати суддею СОАС чи СААС

У конкурсі на зайняття вакантної посади судді Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) може брати участь особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у СОАС, а також відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше 5 років;

2) має стаж професійної діяльності у сфері права на посадах державної служби категорії «А», «Б» в органах державної влади, повноваження яких поширюються на всю територію України, щонайменше 7 років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в публічно-правових спорах в адміністративних судах щонайменше 7 років;

4) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 7 років;

5) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених підпунктами 1– 4 цього пункту, щонайменше 7 років.

У конкурсі на зайняття вакантної посади судді Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду може брати участь особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у СААС, а також відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше 7 років;

2) має стаж професійної діяльності у сфері права на посадах державної служби категорії «А», «Б» в органах державної влади, повноваження яких поширюються на всю територію України, щонайменше 9 років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва у публічно-правових спорах в адміністративних судах щонайменше 9 років;

4) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 9 років;

5) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених підпунктами 1– 4 цього пункту, щонайменше 9 років.

Підсудність

Стаття 22 КАСУ доповнюється ч. 6, відповідно до якої Спеціалізованому окружному адміністративному суду як суду першої інстанції підсудні адміністративні справи:

1) щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Кабміну, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, крім випадків, передбачених частинами 2 (тобто, крім оскарження рішень ЦВК, дій кандидатів на пост Президента), 4 (справи, які підсудні Верховному Суду) цієї статті 22, частиною першою статті 27 та статтями 286, 288 КАСУ;

2) за позовом АМКУ у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання;

3) щодо здійснення державного регулювання, нагляду і контролю у сфері медіа;

4) щодо скасування реєстрації політичної партії, про заборону політичної партії;

5) щодо оскарження рішень конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на посаду керівника САП, першого заступника та заступника керівника САП, рішень комісії з аудиту ефективності САП

6) щодо оскарження рішень комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ, рішень Комісії з аудиту НАБУ;

7) щодо оскарження рішень конкурсної комісії з відбору голови НАЗК;

8) щодо оскарження рішень конкурсної комісії з відбору керівника АРМА;

9) щодо оскарження рішень конкурсної комісії з проведення конкурсу на директора БЕБ;

10) щодо оскарження рішень конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Державної митної служби;

11) щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів (КДКП).

Спеціалізований апеляційний адміністративний суд як суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення СОАС. Судом апеляційної інстанції в адміністративних справах, передбачених ч. 6 статті 22 КАСУ, є СААС.

У ч. 2 ст. 20 Кодексу адміністративного судочинства встановлюється, що окружним адміністративним судам підсудні всі адміністративні справи, крім визначених частинами 1, 3 та 4 цієї статті.

У ч. 4 відповідно передбачать, що Спеціалізованому окружному адміністративному суду підсудні адміністративні справи, визначені частиною 6 статті 22 КАСУ.

У ч. 1 статті 22 КАСУ передбачено, що місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди) вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції, крім випадків, визначених частинами 2-6 цієї статті.

Виключаються пункти 2 і 3 ч. 2 ст. 22 КАСУ, відповідно до яких Шостому апеляційному адмінсуду підсудні справи про заборону політпартії та щодо оскарження рішень НАЗК про відмову у наданні державного фінансування статутної діяльності або про зупинення (припинення) державного фінансування статутної діяльності політичної партії.

У ч. 1 статті 27 КАСУ пропонується встановити, що адміністративні справи з приводу оскарження рішень АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, адміністративні справи, відповідачем у яких є дипломатичне представництво чи консульська установа України, їх посадова чи службова особа, вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.

У ч. 2 статті 289-1 КАСУ встановлено, що рішення спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій) оскаржуються до Спеціалізованого окружного адміністративного суду.

У ч. 1 статті 289-4 буде передбачено, що справи щодо здійснення державного регулювання, нагляду і контролю у сфері медіа розглядаються СОАС.

В частинах 1 та 7 статті 289-5 КАСУ законодавці пропонують прописати, що політична партія, щодо якої НАЗК прийнято рішення про відмову в наданні державного фінансування її статутної діяльності або про зупинення (припинення) державного фінансування її статутної діяльності, може оскаржити таке рішення до СОАС.

В Перехідних положеннях пропонується встановити, що справи в судах першої та апеляційної інстанцій, передбачені ч. 6 статті 22 КАСУ, провадження в яких відкрито до дня початку роботи СОАС та СААС, розглядаються за правилами, що діяли до дня початку роботи СОАС та СААС.

Позовні заяви (апеляційні скарги) у справах, передбачених ч. 6 статті 22 КАСУ, які подані до суду, але провадження за якими не відкрито до дня початку роботи СОАС та СААС, протягом 3 днів з дня початку роботи СОАС та СААС передаються для розгляду до СОАС та СААС відповідно.

Судові рішення, ухвалені судами першої інстанції у справах, передбачених ч. 6 статті 22, які набрали законної сили після дня початку роботи СОАС та СААС, оскаржуються в апеляційному порядку за правилами, що діють після дня початку роботи СОАС та СААС.

У Законі «Про державну допомогу суб’єктам господарювання в ч. 3 статті 14 пропонується передбачити, що у разі невиконання рішення про припинення або повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції, Уповноважений орган звертається до Спеціалізованого окружного адміністративного суду з позовом про визнання відповідного нормативно-правового акта чи акта індивідуальної дії, на підставі якого надавалася така державна допомога, протиправним та про припинення та/або повернення незаконної державної допомоги. В статті 17 відповідно передбачено, що заінтересовані особи мають право оскаржити рішення Уповноваженого органу, прийняте відповідно до цього Закону, повністю або частково до Спеціалізованого окружного адміністративного суду в місячний строк з дня одержання відповідного рішення. Прийняття Спеціалізованим окружним адміністративним судом до розгляду заяви про визнання недійсним рішення Уповноваженого органу повністю або частково не зупиняє його виконання.

Автор: Наталя Мамченко

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