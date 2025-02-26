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Спадщина без спадкоємців — кому дістанеться майно після смерті власника

18:47, 26 лютого 2025
Як вирішується доля спадщини, коли спадкоємці відсутні.
Спадщина без спадкоємців — кому дістанеться майно після смерті власника
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У житті трапляються ситуації, коли після смерті людини залишається спадщина, але немає кому її прийняти. Це може статися з різних причин: спадкоємці можуть не заявити свої права на спадщину, відмовитися від неї або ж узагалі бути відсутніми. У таких випадках виникає питання: кому дістанеться майно померлого. Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Трапляється так, що майно, яке не перейшло у власність до спадкоємців, передається територіальній громаді. Це відбувається, коли спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, їх усунено від права на спадкування, вони не прийняли спадщину або ж відмовились від її прийняття.

За цих умов орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходженням основної частини рухомого майна, подає до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

Зробити це можна після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Заява також може бути подана кредитором спадкодавця, а якщо до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення – власниками або користувачами суміжних земельних ділянок.

У такому разі суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.

Вказується, що територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов’язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця. Якщо власниками стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця задовольняються ними пропорційно до вартості набутого відумерлого майна.

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