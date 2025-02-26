Наследство без наследников — кому достанется имущество после смерти владельца

Как разрешается судьба наследства, когда наследники отсутствуют.

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В жизни случаются ситуации, когда после смерти человека остается наследство, но некому его принять. Это может произойти по разным причинам: наследники могут не заявить свои права на наследство, отказаться от него или вовсе отсутствовать. В таких случаях возникает вопрос: кому достанется имущество умершего? Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Бывает так, что имущество, которое не перешло в собственность наследников, передается территориальной общине. Это происходит, если наследники по завещанию и по закону отсутствуют, отстранены от права наследования, не приняли наследство или отказались от его принятия.

При таких условиях орган местного самоуправления по месту нахождения недвижимого имущества, а при его отсутствии – по месту нахождения основной части движимого имущества, подает в суд заявление о признании наследства выморочным.

Сделать это можно после истечения одного года с момента открытия наследства.

Заявление также может быть подано кредитором наследодателя, а если в состав наследства входят земельные участки сельскохозяйственного назначения – владельцами или пользователями смежных земельных участков.

В таком случае суд привлекает к рассмотрению дела органы местного самоуправления по месту нахождения недвижимого имущества, входящего в состав наследства.

Указывается, что территориальная община, ставшая владельцем выморочного имущества, обязана удовлетворить требования кредиторов наследодателя. Если владельцами стали несколько территориальных общин, требования кредиторов наследодателя удовлетворяются ими пропорционально стоимости полученного выморочного имущества.

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