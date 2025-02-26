Адвокаты сообщают, что в Дії неверно отражается время судебного заседания

Приложение Дія неверно отображает время назначенных судебных заседаний.

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Адвокаты в социальных сетях массово сообщают о неверном отображении времени назначенных судебных заседаний в приложении Дія.

«Судебное заседание отражается в Дії с разницей в два часа от реального назначенного времени», - отмечают адвокаты.

В ДП «Дія» пока не объяснили, имеет ли место сбой и будет ли исправлена ​​эта ошибка.

Напомним, 28 декабря 2021 года начата отправка уведомлений о дате и времени проведения судебных заседаний, в которых стороной по делу является пользователь мобильного приложения «Дія».

Автор: Наталя Мамченко

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