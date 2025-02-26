Польша передаст Украине еще 5 тысяч терминалов Starlink

Варшава заказала дополнительные Starlink для Украины.

Фото: TVP Info

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польша заказала и передаст Украине еще 5 тысяч терминалов Starlink. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, передает TVP Info.

«Есть решение, которое выполняет министерство цифровизации. Мы заказываем еще пять тысяч терминалов Starlink... Они частично уже оплачены и будут отправлены в Украину», - заявил Гавковский.

По его словам, новые устройства доставят в течение ближайших недель и месяцев. Польский чиновник напомнил, что сейчас в Украине работает 25 тысяч терминалов Starlink, переданных Польшей. Он подчеркнул, что это критически важно для обеспечения интернет-связи, безопасности гражданской и военной инфраструктуры.

«Благодаря этому держится фронт», - отметил Гавковский.

Около 85% терминалов Starlink для Украины были полностью или частично приобретены за средства международных партнеров, в частности США, Великобритании и Польши. Варшава также финансирует их работу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.