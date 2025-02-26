Польща передасть Україні ще 5 тисяч терміналів Starlink

Варшава замовила додаткові Starlink для України.

Фото: TVP Info

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Польща замовила та передасть Україні ще 5 тисяч терміналів Starlink. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, передає TVP Info.

«Є рішення, яке виконує міністерство цифровізації. Ми замовляємо ще п’ять тисяч терміналів Starlink... Вони частково вже оплачені і будуть відправлені в Україну», – заявив Гавковський.

За його словами, нові пристрої доставлять упродовж найближчих тижнів і місяців. Польський урядовець нагадав, що наразі в Україні працює 25 тисяч терміналів Starlink, переданих Польщею. Він підкреслив, що це критично важливо для забезпечення інтернет-зв’язку, безпеки цивільної та військової інфраструктури.

«Завдяки цьому тримається фронт», – зазначив Гавковський.

Близько 85% терміналів Starlink для України були повністю або частково придбані за кошти міжнародних партнерів, зокрема США, Великої Британії та Польщі. Варшава також фінансує їхню роботу.

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