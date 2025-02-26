Зруйнувався на очах — момент обвалу мосту в Південній Кореї потрапив на камеру, відео

Момент катастрофи зафіксував відеореєстратор автомобіля, що проїжджав повз.

Фото: reuters

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У Південній Кореї сталася масштабна аварія – під час будівництва обвалився міст. Момент катастрофи зафіксував відеореєстратор автомобіля, що проїжджав повз. У результаті трагедії загинули щонайменше чотири людини. Про це повідомляє агентство Reuters.

Подія сталася 25 лютого в місті Ансон, що приблизно за 70 км від Сеула. Шестеро людей отримали травми, коли на шосе обвалилися секції недобудованого шляхопроводу.

За словами місцевих рятувальників, обвал стався вранці, коли кран встановлював п'ять 50-метрових бетонних конструкцій, що підтримували міст. Одна за одною вони впали, спричинивши смертельні наслідки.

Представник пожежної служби Ансона Ко Кен-ман повідомив, що серед загиблих – двоє громадян Китаю. Також шестеро людей зазнали поранень, з них п'ятеро перебувають у критичному стані, серед них є ще один громадянин Китаю.

«Вони працювали над встановленням риштувань на мосту. Усі 10 були нагорі і впали вниз», — розповів Ко Кен-ман.

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