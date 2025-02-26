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Під Києвом можуть закрити єдиний притулок для лебедів в Україні – зоорятувальники б’ють на сполох

11:02, 26 лютого 2025
Рятувальники кажуть, якщо національний парк Межигір'я не змінить свою позицію, порятунок птахів може бути повністю припинено.
Під Києвом можуть закрити єдиний притулок для лебедів в Україні – зоорятувальники б’ють на сполох
Джерело фото: Kyiv Animal Rescue Group
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Під Києвом закривають єдиний в Україні Центр реабілітації лебедів. Про це повідомив його керівник біолог Сергій Григор'єв.

«Притулок для тварин, лебедів, голубів, сарн працював при Межигірському Спасо-Преображенському монастирі історично якому належать землі нижньої території парку, Ракове озеро. Я мав надію що вдасться залишити притулок на території Ракового озера яка історично належить Межигірському монастирю при якому і було створено притулок, але й досі це питання не вирішене. Хоча історично земля нижньої території – монастиря, юридично вона належить парку. Продовжити роботу притулку в іншому місці доки немає можливості», - вказав він.

В Межигір'ї лебеді жили на чотирьох ставках та 11 гектарах трав'яного поля, мали можливість гуляти, пастися, перелітати з водойми на водойму. Унікальність місця була ще й тому, що поряд Київське водосховище та міграційний шлях по якому мігрують лебеді трьох видів, весною та восени.

У Kyiv Animal Rescue Group наголосили, що Межигір'я розташоване прямо на шляху міграції лебединих зграй, тому птахи, які одужали та були готові до перельоту, приєднувалися до них і летіли.

Деякі, навіть повністю одужавши, лишалися там, бо їх годували та доглядали.

Водойми, що не замерзають взимку, унікальне розташування – все це робили Межигірський притулок для лебедів унікальним місцем.

Тепер рятувальники тварин кажуть, що на превеликий жаль, у випадку якщо національний парк Межигір'я не змінить свою позицію, порятунок лебедів може бути повністю припинено, а птахи, що зазнали поранень, травм чи хвороб, будуть приречені на загибель, бо інші притулки для птахів типу Садиба Нюшанік та Центр порятунку диких тварин не можуть фізично розмістити у себе більше ніж декілька особин.

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