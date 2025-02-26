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Под Киевом могут закрыть единственное приют для лебедей в Украине – зооспасатели бьют тревогу

11:02, 26 февраля 2025
Спасатели говорят, что если национальный парк Межигорье не изменит свою позицию, спасение птиц может быть полностью прекращено.
Под Киевом могут закрыть единственное приют для лебедей в Украине – зооспасатели бьют тревогу
Источник фото: Kyiv Animal Rescue Group
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Под Киевом закрывают единственный в Украине Центр реабилитации лебедей. Об этом сообщил его руководитель биолог Сергей Григорьев.

«Приют для животных, лебедей, голубей, серн работал при Межигорском Спасо-Преображенском монастыре исторически которому принадлежали земли нижней территории парка, Раковое озеро. Я надеялся, что удастся оставить приют на территории Ракового озера, которая исторически принадлежит Межигорскому монастырю, при котором и был создан приют, но до сих пор этот вопрос не решен. Хотя исторически земля нижней территории – монастыря, юридически она принадлежит парку. Продолжить работу приюта в другом месте пока нет возможности», - указал он.

В Межигорье лебеди жили на четырех прудах и 11 гектарах травяного поля, имели возможность гулять, пастись, перелетать из водоема на водоем. Уникальность места была еще и потому, что рядом Киевское водохранилище и миграционный путь, по которому мигрируют лебеди трех видов, весной и осенью.

В Kyiv Animal Rescue Group отметили, что Межигорье расположено прямо на пути миграции лебединых стай, поэтому выздоровевшие и готовые к перелету птицы присоединялись к ним и летели.

Некоторые, даже полностью выздоровев, оставались там, потому что их кормили и ухаживали.

Не замерзающие зимой водоемы, уникальное расположение – все это делали Межигорский приют для лебедей уникальным местом.

Теперь спасатели животных говорят, что к величайшему сожалению, в случае если национальный парк Межигорье не изменит свою позицию, спасение лебедей может быть полностью прекращено, а птицы, получившие ранения, травмы или болезни, будут обречены на гибель, потому что другие приюты для птиц типа типа Усадьба Нюшаник и Центр спасения диких животных не могут физически разместить у себя более нескольких особей.

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