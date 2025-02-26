В США выясняют, кто является юридическим руководителем DOGE

Фактически DOGE руководит Илон Маск, но юридически исполняет обязанности другого человека — WP.

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Исполняющей обязанности администратора ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), связанного с Илоном Маском, является Эми Глисон. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванный источник в Белом доме.

Известно, что Глисон во время первого срока Дональда Трампа работала специалистом по цифровым услугам в Службе цифровых технологий США – формальном предшественнике DOGE, на основе которого было создано ведомство. Позже она занимала должность директора по продуктам в медицинской компании Russell Street Ventures предпринимателя Брэда Смита, который является консультантом DOGE.

Сама Глисон отказалась комментировать свое назначение исполняющей обязанности администратора DOGE, передает CBS News.

Ранее американские СМИ со ссылкой на судебные документы отмечали, что Илон Маск не является сотрудником DOGE и формально не имеет над ним власти.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в ответ на вопросы журналистов, что не будет «раскрывать с трибуны» имя руководителя DOGE. В то же время она подтвердила, что Илон Маск примет участие в заседании правительства США 26 февраля, на котором будет присутствовать «вся администрация».

Как отмечали СМИ, Маск является «особым государственным служащим» и старшим советником президента США.

Ранее сообщалось, что Илон Маск потребовал отчеты о работе от федеральных служащих США. Отсутствие ответа будет расценено как отставка.

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