В Украине официально признали военно-технологический спорт

Дроны, роботы и киберпространство - в Украине появился военно-технологический спорт.

Фото: mms.gov.ua

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Министерство молодежи и спорта Украины признало военно-технологический спорт новым неолимпийским видом спорта. Эта дисциплина объединяет соревнования в четырех направлениях: воздух, земля, вода и киберпространство, сообщает ведомство.

Спортсмены будут соревноваться в управлении дронами и наземными роботизированными комплексами в таких дисциплинах, как гонки, перехват, разведка, дистанционное поражение и комбинированные миссии. Развитием этого направления будет заниматься Федерация военно-технологического спорта Украины.

Ожидается, что участие в соревнованиях позволит молодым инженерам, программистам, операторам дронов и аналитикам развивать свои навыки, а студенты технических специальностей получат практический опыт работы с инновационными технологиями. Кроме того, военно-технологический спорт открывает новые возможности для ветеранов, которые смогут передавать свой опыт, участвовать в соревнованиях и тестировать современные разработки.

Официальное признание этого вида спорта будет способствовать организации соревнований на национальном и международном уровнях, а также его интеграции в учебные программы технических университетов и военных заведений.

«Украина имеет уникальный опыт и стремится стать мировым лидером в военно-технологическом спорте. Впереди - создание профессиональных лиг, международные турниры и привлечение партнеров для развития вида спорта», - отметили в Министерстве молодежи и спорта.

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