Европейские страны готовы обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в Украине при поддержке США

Франция заявила о готовности к военному присутствию в случае прекращения боевых действий в Украине.

Фото: Getty Images

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Франция, Великобритания, Германия и другие европейские страны готовы направить военные контингенты для обеспечения соблюдения возможного перемирия между Украиной и Россией. Об этом заявил министр финансов Франции Эрик Ломбард, сообщает Bloomberg.

Ломбард подчеркнул, что для эффективного контроля за соблюдением режима прекращения огня необходима поддержка США. «Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США. Я считаю, что американцы согласились на это», - сказал он.

Отмечается, что министр финансов Франции заявил об этом после визита Ломбарда и президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон, где они встретились с американскими лидерами, в частности президентом Дональдом Трампом и министром финансов Скоттом Бессентом. Обсуждались вопросы, связанные с Украиной, а также торговые отношения между Европой и США.

«Мы обсудили все вопросы, торговлю, тарифы, нетарифные барьеры», - сказал он, добавляя: «Мы договорились продолжить переговоры, что является шагом вперед».

Кроме того, Ломбард участвует во встрече министров финансов стран G20. США и Аргентина решили пропустить этот саммит после дипломатического напряжения между Трампом и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

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