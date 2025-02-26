Практика судов
  1. В Украине

Европейские страны готовы обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в Украине при поддержке США

10:44, 26 февраля 2025
Франция заявила о готовности к военному присутствию в случае прекращения боевых действий в Украине.
Европейские страны готовы обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в Украине при поддержке США
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Франция, Великобритания, Германия и другие европейские страны готовы направить военные контингенты для обеспечения соблюдения возможного перемирия между Украиной и Россией. Об этом заявил министр финансов Франции Эрик Ломбард, сообщает Bloomberg.

Ломбард подчеркнул, что для эффективного контроля за соблюдением режима прекращения огня необходима поддержка США. «Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США. Я считаю, что американцы согласились на это», - сказал он.

Отмечается, что министр финансов Франции заявил об этом после визита Ломбарда и президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон, где они встретились с американскими лидерами, в частности президентом Дональдом Трампом и министром финансов Скоттом Бессентом. Обсуждались вопросы, связанные с Украиной, а также торговые отношения между Европой и США.

«Мы обсудили все вопросы, торговлю, тарифы, нетарифные барьеры», - сказал он, добавляя: «Мы договорились продолжить переговоры, что является шагом вперед».

Кроме того, Ломбард участвует во встрече министров финансов стран G20. США и Аргентина решили пропустить этот саммит после дипломатического напряжения между Трампом и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США военные Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон о создании в Украине двух новых специализированных административных судов

Верховная Рада приняла в целом закон об образовании в Украине Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда – зарплата судей должна быть не менее 131 тысяч грн.

Адвокаты сообщают, что в Дії неверно отражается время судебного заседания

Приложение Дія неверно отображает время назначенных судебных заседаний.

В УПК внесут изменения по восстановлению утраченных материалов уголовного производства

УПК дополнят новым разделом об особенностях досудебного расследования и судебного производства, проведение которых невозможно вследствие вооруженной агрессии или временной оккупации отдельных территорий Украины.

«Командировка навсегда» - кто из судей был отправлен бессрочно в другие суды, хотя территориальная подсудность дел их судов изменена не была

ВККС хочет уделить внимание судьям, командированным из судов, территориальная подсудность дел которых изменена не была вообще или изменялась только временно.

Суд, который нужен только международным партнерам – зачем в Украине собираются создать СОАС и СААС

Правительство так и не смогло объяснить, зачем именно украинцам нужен новый высший административный суд и откуда брать средства на вознаграждение новым судьям, которое должно составлять не менее 131 тысячи грн.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області