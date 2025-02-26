Європейські країни готові забезпечувати дотримання режиму припинення вогню в Україні за підтримки США

Франція заявила про готовність до військової присутності у разі припинення бойових дій в Україні.

Фото: Getty Images

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Франція, Велика Британія, Німеччина та інші європейські країни готові направити військові контингенти для забезпечення дотримання можливого перемир’я між Україною та Росією. Про це заявив міністр фінансів Франції Ерік Ломбард, повідомляє Bloomberg.

Ломбард наголосив, що для ефективного контролю за дотриманням режиму припинення вогню необхідна підтримка США. «Якщо ми хочемо, щоб режим припинення вогню дотримувався, нам потрібна підтримка США. Я вважаю, що американці погодилися на це», – сказав він.

Зазначається, що міністр фінансів Франції заявив про це після візиту Ломбарда та президента Франції Еммануеля Макрона до Вашингтона, де вони зустрілися з американськими лідерами, зокрема президентом Дональдом Трампом і міністром фінансів Скоттом Бессентом. Обговорювалися питання, пов’язані з Україною, а також торговельні відносини між Європою та США.

«Ми обговорили всі питання, торгівлю, тарифи, нетарифні бар'єри», - сказав він, додаючи: «Ми домовилися продовжити переговори, що є кроком уперед».

Крім того, Ломбард бере участь у зустрічі міністрів фінансів країн G20. США та Аргентина вирішили пропустити цей саміт після дипломатичної напруги між Трампом та президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

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