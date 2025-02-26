У Голосіївському районі Києва через аварію 50 будинків залишилися без тепла

Через пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі призупинили подачу тепла до 50 житлових будинків.

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У Києві через пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі призупинили подачу тепла до 50 житлових будинків у Голосіївському районі. Про це повідомили у КМДА.

Як вказується, пошкодження сталося вранці 26 лютого на вулиці Василя Касіяна в Голосіївському районі. Наразі там працює аварійно-відновлювальна бригада та залучена вся необхідна для ремонту техніка. Аварію уже локалізували.

Зважаючи на погодні умови, роботи планують завершити в максимально стислі терміни – впродовж доби.

На час ремонтних робіт тимчасово призупинили подачу тепла до 50 житлових будинків у Голосіївському районі. Одразу після усунення пошкодження розпочнуть подачу теплоносія до будівель.

Лише вчора стало відомо, що Київ планує спрямувати близько 400 млн грн на заміну аварійних теплових мереж.

Нагадамо, що 24 лютого у Києві два мікрорайони залишилися без опалення через пошкодження тепломережі.

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