МОЗ домовився з виробниками про зниження цін ще на більш як 100 препаратів – список

Опубліковано перелік препаратів, на які знизять ціни.

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Українські виробники знизять ціни ще на понад 100 медпрепаратів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Серед препаратів – знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.

Домовленості про те, що виробники сформують такі списки, були досягнуті минулого тижня.

Як вказується, тоді учасники обговорили реалізацію покрокового плану зі зниження цін на лікарські засоби, які не входять до переліку 100 найпопулярніших.

Нагадаємо, що Кабмін встановив розміри надбавок на ліки в аптеках з 1 березня.

Також Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило перелік найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які будуть знижені на 30% з 1 березня 2025 року.

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