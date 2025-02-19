Оприлюднили список зі 100 ліків, ціни на які знизять на 30% з 1 березня

До переліку ліків увійшли ті, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші.

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Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило перелік найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які будуть знижені на 30% з 1 березня 2025 року

Раніше українські фармвиробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Підписанти, серед іншого, погодились з 1 березня знизити на 30% відпускні ціни на 100 ліків, що мають найбільший попит. Декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку.

До переліку ліків, які, за аналітичними даними, найчастіше купують українці, увійшли ті, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші

Раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на ліки.

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