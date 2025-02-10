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Аптечні ритейлери підписали Декларацію про зниження цін на ліки

19:18, 10 лютого 2025
Декларація передбачає зниження цін на ліки шляхом застосування пропорційної знижки до націнки аптек.
Аптечні ритейлери підписали Декларацію про зниження цін на ліки
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10 лютого Громадська спілка «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ), яка об’єднує понад 75% ринку роздрібної фармації, повідомила про підписання Декларації про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів. Ця ініціатива спрямована на зниження вартості ліків на всіх етапах - від виробника до кінцевого споживача.

«Зі свого боку, ГС «АПАУ» направила до МОЗ України Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів, підписану учасниками Асоціації 10.02.2025, чим останні пропонують здійснити зниження вартості лікарських засобів, а саме застосувати пропорційну виробнику знижку на свою націнку, водночас залишаючи за виробником можливість визначити розмір такої знижки на продукцію», - заявили у Аптечній професійної асоціації України (АПАУ).

Декларації передбачає забезпечення доступності лікарських засобів для громадян України шляхом зниження їхньої вартості на всіх рівнях.

Основні положення документа:

  • Національні виробники знизять відпускні ціни на всі зареєстровані лікарські засоби, що реалізуються в аптечних закладах України, у порівнянні з цінами, що діяли на 1 січня 2025 року.
  • Дистриб’ютори відповідно зменшать оптові ціни, застосовуючи пропорційну виробнику знижку на свою націнку.
  • Аптеки зобов’язуються знизити роздрібні ціни, пропорційно скорочуючи свою націнку на лікарські засоби, які постачаються постачальниками зі знижкою.

Зниження вартості лікарських засобів пропонується поступово, починаючи з 1 березня 2025 року. Для запобігання можливим маніпуляціям цінами передбачено механізми громадського контролю, а також співпрацю з антимонопольними органами.

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