Аптечные ритейлеры подписали Декларацию о снижении цен на лекарства

10 февраля Общественный союз «Аптечная профессиональная ассоциация Украины» (АПАУ), объединяющий более 75% рынка розничной фармации, сообщил о подписании Декларации о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств. Эта инициатива направлена на снижение стоимости лекарства на всех этапах - от производителя до конечного потребителя.
«Со своей стороны, ОС «АПАУ» направила в Минздрав Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, подписанную участниками Ассоциации 10.02.2025, чем последние предлагают осуществить снижение стоимости лекарственных средств, а именно применить пропорциональную производителю скидку на свою наценку, одновременно оставляя за производителем возможность определить размер такой скидки на продукцию», – заявили в Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ).
Декларация предусматривает обеспечение доступности лекарственных средств для граждан Украины путем снижения их стоимости на всех уровнях.
Основные положения документа:
Снижение стоимости лекарственных средств предлагается постепенно начиная с 1 марта 2025 года. Для предотвращения возможных манипуляций ценами предусмотрены механизмы общественного контроля, а также сотрудничество с антимонопольными органами.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил кадровыми решениями на фоне цен на лекарства в аптеках.
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