Аптечные ритейлеры подписали Декларацию о снижении цен на лекарства

Декларация подразумевает снижение цен на лекарства путем применения пропорциональной скидки к наценке аптек.

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10 февраля Общественный союз «Аптечная профессиональная ассоциация Украины» (АПАУ), объединяющий более 75% рынка розничной фармации, сообщил о подписании Декларации о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств. Эта инициатива направлена ​​на снижение стоимости лекарства на всех этапах - от производителя до конечного потребителя.

«Со своей стороны, ОС «АПАУ» направила в Минздрав Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, подписанную участниками Ассоциации 10.02.2025, чем последние предлагают осуществить снижение стоимости лекарственных средств, а именно применить пропорциональную производителю скидку на свою наценку, одновременно оставляя за производителем возможность определить размер такой скидки на продукцию», – заявили в Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ).

Декларация предусматривает обеспечение доступности лекарственных средств для граждан Украины путем снижения их стоимости на всех уровнях.

Основные положения документа:

Национальные производители снизят отпускные цены на все зарегистрированные лекарственные средства, реализуемые в аптечных заведениях Украины, по сравнению с ценами, действовавшими на 1 января 2025 года.

Дистрибьюторы соответственно снизят оптовые цены, применяя пропорциональную производителю скидку на свою наценку.

Аптеки обязуются снизить розничные цены, соразмерно сокращая свою наценку на лекарственные средства, поставляемые поставщиками со скидкой.

Снижение стоимости лекарственных средств предлагается постепенно начиная с 1 марта 2025 года. Для предотвращения возможных манипуляций ценами предусмотрены механизмы общественного контроля, а также сотрудничество с антимонопольными органами.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил кадровыми решениями на фоне цен на лекарства в аптеках.

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