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ЕС пересмотрит свою многомиллиардную иностранную помощь, потому что не может позволить себе быть «донором последней инстанции» – Bloomberg

18:40, 10 февраля 2025
ЕС стремится реструктуризировать свою внешнюю помощь для обеспечения своих стратегических интересов.
ЕС пересмотрит свою многомиллиардную иностранную помощь, потому что не может позволить себе быть «донором последней инстанции» – Bloomberg
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Европейский Союз проведет пересмотр своей многомиллиардной внешней помощи, чтобы более точно согласовать распределение финансирования блока с его внешнеполитическими интересами в условиях сложной международной среды. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно проекту документа, с которым ознакомился Bloomberg, Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС хочет стать более трансакционной, обновив внешнюю помощь и сделав ее более «целевой для партнеров».

Блок стремится реструктуризировать свою внешнюю помощь в обеспечении своих стратегических интересов, включая укрепление альянсов с единомышленниками, обеспечение доступа к сырью и сдерживание прибытия мигрантов.

В проекте документа, который еще может быть внесен к презентации, отмечено, что общий капитал ЕС, который традиционно составляет около 1% ВВП блока, перегружен, учитывая ряд требований от зеленого перехода до обороны. В ближайшие недели Комиссия очертит идеи по улучшению своего следующего семилетнего бюджета с 2028 по 2034 год.

План комиссии совпадает с шагом Президента США Дональда Трампа по ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID), ежегодно распределяющего за рубежом помощь на десятки миллиардов долларов. В первый же день президент США объявил о приостановке на 90 дней почти всей иностранной помощи.

ЕС и его страны-члены вместе являются крупнейшим донором международной помощи в мире, предоставив почти 96 миллиардов евро (99 миллиардов долларов) в 2023 году, в то время как США потратили почти 72 миллиарда долларов на внешнюю поддержку.

Как отмечает издание, ЕС хочет использовать растущее восприятие блока как надежного партнера по сравнению с Пекином или администрацией Дональда Трампа, избегая при этом роли «донора последней инстанции».

«Импульс верен для того, чтобы ЕС предложил правильные стимулы партнерам», — заявил в начале февраля комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела.

Долгосрочный бюджет ЕС в триллионы евро, одна из самых противоречивых дискуссий в блоке, в этот раз станет сложнее, поскольку 30 миллиардов евро долга из фонда восстановления пандемии нужно возвращать ежегодно, а большинство стран-членов также хотят значительного финансирования обороны.

В проекте документа изложены некоторые идеи решения приоритетов блока, включая ключевые реформы и инвестиции для каждой страны-члена, фонд конкурентоспособности для поддержки стратегических технологий и надежные гарантии для защиты верховенства права. Комиссия намерена представить свое следующее долгосрочное бюджетное предложение в июле, чтобы дать достаточно времени для консультаций.

Автор: Наталя Мамченко

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ЕС

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ЕС стремится реструктуризировать свою внешнюю помощь для обеспечения своих стратегических интересов.

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