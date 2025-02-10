Суд в Германии назначил пожизненный срок супругам, которые убили двух украинок, чтобы похитить младенца

Пара из Германии получила пожизненный срок за убийство украинок, чтобы похитить ребенка.

Фото: ipwatchdog.com

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В Германии супруги, которые признались в убийстве беженки из Украины и ее матери с целью похищения пятинедельного ребенка, были приговорены к пожизненному заключению, пишет DW со ссылкой на агентство DPA.

Издание напомнило, что в январе пара призналась в убийстве 27-летней украинки и ее 51-летней матери с целью похищения ребенка.

По словам пары, после нескольких выкидышей и неудачного лечения бесплодия они задумали похитить новорожденную девочку и выдать ее за свою дочь.

«Я сожалею обо всем, что сделал», – сказал муж, а его жена добавила: «Я совершила большую ошибку».

Прокуроры отметили, что супруги намеренно избрали своей мишенью беженцев из Украины, присоединившись к группе в Telegram, чтобы предложить помощь с переводом. Украинка жила с матерью и ребенком в общежитии для беженцев, когда она познакомилась с этой парой.

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