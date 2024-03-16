Убийство украинки в Германии и похищение ее ребенка: за инцидентом могут стоять россияне — СМИ

Подозреваемыми в убийстве украинской беженки в Германии являются двое россиян.

Фото: bild.de

Как известно, в немецком Хоккенхайме нашли мертвой 27-летнюю беженку из Украины. Тело девушки со следами насилия на берегу Рейна обнаружил случайный прохожий. Дочь погибшей нашли только чуть позже.

По данным местного издания OE24, похитить ребенка и убить ее 27-летнюю мать могла пара из россии.

Полицейским удалось оперативно отыскать ребенка по фотографиям и вытащили Мию из рук похитителей. Подозреваемыми стали женщина и мужчина из россии – 43 и 44 лет. В настоящее время они арестованы.

Издание отмечает, что исчезла также и 51-летняя мать Маргариты. Не исключено, что женщину также могла убить или похитить российская пара.

Источник добавляет, что последний раз семью видели в одном из ресторанов города. Там у них была встреча с женщиной из Вальдорфа, которая в соцсетях предложила семье свои услуги по оформлению немецких документов. При этом неизвестно, является ли эта женщина задержанной из-за подозрения в убийстве.

Украинки родом из Харькова. В Германию они приехали, чтобы спастись от войны и жили в общежитии для беженцев.

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