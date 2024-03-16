Вбивство українки у Німеччині та викрадення її дитини: за інцидентом можуть стояти росіяни — ЗМІ

Підозрюваними у вбивстві української біженки у Німеччині є двоє росіян.

Фото: bild.de

Як відомо, у німецькому Гоккенгаймі знайшли мертвою 27-річну біженка з України. Тіло дівчини зі слідами насильства на березі Рейну виявив випадковий перехожий. Доньку загиблої знайшли тільки трохи згодом.

За даними місцевого видання OE24, викрасти дитину та вбити її 27-річну матір могла пара з росії.

Поліцейським вдалось оперативно відшукати дитину за фотографіями та витягли Мію з рук викрадачів. Підозрюваними стали жінка і чоловік із росії - 43 і 44 років. Наразі їх заарештовано.

Видання зазначає, що зникла також і 51-річна мати Маргарити. Не виключено, що жінку також могла вбити або викрасти російська пара.

Джерело додає, що востаннє сім'ю бачили в одному з ресторанів міста. Там у них була зустріч із жінкою з Вальдорфа, яка в соцмережах запропонувала родині свої послуги в оформленні німецьких документів. При цьому невідомо, чи є ця жінка тією, яку затримали через підозру у вбивстві.

Українки родом із Харкова. До Німеччини вони приїхали, щоб врятуватися від війни і жили в гуртожитку для біженців.

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