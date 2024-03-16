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  1. В Україні

На Закарпатті чоловік намагався вчинити самогубство в приміщенні ТЦК: подробиці інциденту

13:58, 16 березня 2024
Наразі у Хустському РТЦК та СП проводять службову перевірку щодо інциденту.
На Закарпатті чоловік намагався вчинити самогубство в приміщенні ТЦК: подробиці інциденту
Фото ілюстративне, джерело фото: ukr.radio
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На Закарпатті чоловік спробував вчинити самогубство на території Хустського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, передає «Суспільне».

Джерело повідомляє, що 13 березня чоловіка затримали прикордонники при спробі незаконного перетину кордону. Згодом представники ДПСУ доставили його до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

«Під час перебування на території РТЦК та СП, громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник Хустського РТЦК та СП. Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках», - зазначили у пресслужбі.

Там додають, що військовослужбовці ТЦК та СП надали чоловіку невідкладну домедичну допомогу та викликали поліцію та карету «швидкої допомоги», яка доставила чоловіка до лікарні.

Згодом лікарі зафіксували спробу суїциду. Триває службова перевірка.

Водночас дівчина потерпілого на своїй сторінці у Instagram звинуватила ТЦК у «масовому порушенні законів та прав людини» та опублікувала фото та відео з реанімації.

Вона заявила, що чоловіка «просто викрали працівники прикордонної служби з готелю міста Виноградів, вдягли кайдани та повезли в невідомому напрямку», після чого його нібито відвезли до прикордонного пункту пропуску Вилок, де звинуватили у намаганні перетину кордону. Дівчина стверджує, що такого наміру у нього не було.

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