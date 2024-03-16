На Закарпатье мужчина пытался совершить самоубийство в помещении ТЦК: подробности инцидента

В настоящее время в Хустском РТЦК и СП проводят служебную проверку по поводу инцидента.

Фото иллюстративное источник фото: ukr.radio

На Закарпатье мужчина попытался совершить самоубийство на территории Хустского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, передает «Суспільне».

Источник сообщает, что 13 марта мужчину задержали пограничники при попытке незаконного пересечения границы. Позже представители ГНСУ доставили его в РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

«Во время пребывания на территории РТЦК и СП, гражданин зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель Хустского РТЦК и СП. Мужчина сидел на полу со следами крови и порезами на руках», - отметили в пресс-службе.

Там добавляют, что военнослужащие ТЦК и СП предоставили мужчине неотложную медицинскую помощь и вызвали полицию и карету «скорой помощи», которая доставила мужчину в больницу.

Врачи зафиксировали попытку суицида. Идет служебная проверка.

В то же время, девушка пострадавшего на своей странице в Instagram обвинила ТЦК в «массовом нарушении законов и прав человека» и опубликовала фото и видео по реанимации.

Она заявила, что мужчину «просто похитили работники пограничной службы из гостиницы города Виноградов, надели наручники и увезли в неизвестном направлении», после чего его якобы отвезли в пограничный пункт пропуска Вилок, где обвинили в попытке пересечения границы. Девушка утверждает, что такого умысла у него не было.

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