Перерасчет пенсий в марте в связи с увеличением прожиточного минимума: что нужно знать

Перерасчет пенсий производится без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило детали перерасчета пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, осуществляемый с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2024 года, произведен с 1 марта 2024 года.

Перерасчет пенсий производится без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

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