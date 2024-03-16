Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают отменить ответственность за неисполнение приказа военнослужащим, если приказ заведомо преступен и невозможен для исполнения

Под явно преступным приказом предлагают понимать такой приказ, выполнение которого заведомо невозможно или заведомо приведет к потерям личного состава соответствующего подразделения свыше 50%.

Какие организации проверяют посты украинских пользователей в Facebook на предмет достоверности

StopFake, VoxCheck, Delfi, Demagog и другие: эксперты каких организаций оценивают ваш контент на Фейсбуке.

3,5 года лишения свободы за кражу подгузников для ребенка на сумму 356 грн – депутаты решили, что нужно поднять предел криминальной наказуемости до 4542 грн

Народные депутаты предлагают, чтобы уголовная ответственность за кражу наступала, если сумма украденного больше 4542 грн, но пока внесли только законопроект об изменениях в КУоАП.

Украина подписала Меморандум с ЕС о финансировании за выполнение Ukraine Facility и кредитное соглашение – что нужно выполнить для получения средств

Некоторые из индикаторов, которые Украина должна реализовать для получения денег от ЕС, уже выполнены, в частности, это принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы и усиление самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Что новый заместитель председателя ГСА по цифровизации судебной власти пообещал Совету правосудия

Как Леонид Сапельников пообещал Высшему совету правосудия разобраться с проблемами ЕСИТС.

  1. В Украине

Перерасчет пенсий в марте в связи с увеличением прожиточного минимума: что нужно знать

19:04, 16 марта 2024
Перерасчет пенсий производится без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.
Перерасчет пенсий в марте в связи с увеличением прожиточного минимума: что нужно знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило детали перерасчета пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, осуществляемый с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2024 года, произведен с 1 марта 2024 года.

Перерасчет пенсий производится без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Погрібний
    Сергій Погрібний
    суддя Великої Палати Верховного Суду