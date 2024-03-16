Количество жертв обстрела Одессы возросло: в больнице умер работник ГСЧС

В Одессе до 21 человека возросло число погибших в результате российского ракетного удара 15 марта. В больнице умер работник Государственной службы чрезвычайных ситуаций, сообщает Министерство внутренних дел.
Мужчина получил тяжелое ранение во время повторного удара по городу.
Напомним, что 16 марта в Одессе объявлен траур.
Утром 15 марта россия нанесла ракетный удар по Одессе, в городе раздавались мощные взрывы. К сожалению, зафиксированы попадания.
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