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Решение в судебном решении вопроса о взаимных обязанностях субъектов властных полномочий в сфере безопасности является основанием для их привлечения в качестве третьих лиц – Верховный Суд

Верховный Суд пояснил, что институт третьего лица направлен на создание условий для защиты прав, свобод и интересов такого лица, которые могут быть нарушены при разрешении спора между истцом и ответчиком в отсутствие третьего лица.

Социальная ответственность работодателя охватывает при определенных условиях и пенсионное обеспечение бывших работников – Верховный Суд

Социальная ответственность работодателя (его правопреемника) охватывает не только экономические обязанности перед работниками, но и содержит социальную и нравственную составляющую, что является важным вкладом в повышение доверия в обществе: заключение Верховного Суда.

Военнослужащий отказался форсировать Днепр и штурмовать Крынки: что решил суд

Мужчина объяснил отказ от форсирования Днепра влиянием других военнослужащих и получил за это год дисциплинарного батальона.

Законом о мобилизации могут закрепить бронирование конечных бенефициаров предприятий, важных для экономики

Вместе с тем, государственных служащих категории «Б», «В», лиц, работающих на должностях госслужбы в органах местного самоуправления будут бронировать не более 50% количества военнообязанных этих категорий в указанных органах.

Как подготовиться к конкурсу в ВАКС так, чтобы победить: практические советы от ВККС и судей Высшего антикоррупционного суда

Судьи Высшего антикоррупционного суда Олег Колиуш, Игорь Строгий, Виктор Маслов, Татьяна Крикливая, Тимур Хамзин, Инна Билоус и Алексей Кравчук рассказали, как кандидатам на должности судей ВАКС и АП ВАКС подготовиться к конкурсу и на что необходимо обратить внимание

  1. В Украине

Количество жертв обстрела Одессы возросло: в больнице умер работник ГСЧС

13:40, 16 марта 2024
Мужчина получил тяжелые ранения в результате повторного вражеского удара по городу.
Количество жертв обстрела Одессы возросло: в больнице умер работник ГСЧС
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В Одессе до 21 человека возросло число погибших в результате российского ракетного удара 15 марта. В больнице умер работник Государственной службы чрезвычайных ситуаций, сообщает Министерство внутренних дел.

Мужчина получил тяжелое ранение во время повторного удара по городу.

Напомним, что 16 марта в Одессе объявлен траур.

Утром 15 марта россия нанесла ракетный удар по Одессе, в городе раздавались мощные взрывы. К сожалению, зафиксированы попадания.

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Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
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