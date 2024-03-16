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  1. В Украине

В Раде обсуждают штрафы до 200 тысяч гривен за неявку в ТЦК, — Бутусов

13:22, 16 марта 2024
В Верховной Раде прокомментировали информацию Юрия Бутусова о штрафах в 100-200 тысяч за неявку в ТЦК.
В Раде обсуждают штрафы до 200 тысяч гривен за неявку в ТЦК, — Бутусов
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Украинский журналист Юрий Бутусов обнародовал очередной вариант законопроекта о мобилизации, который якобы рассматривается в парламенте.

Как стало известно, он предусматривает введение штрафов в размере 100-200 тысяч гривен за неявку в ТЦК.

Кроме того, в случае игнорирования предупреждения о явке в течение двух недель через суд планируется:

  • Блокировка выезда за границу.
  • Лишение водительских прав и права вести деятельность как ФЛП.
  • Отмена всех государственных пособий и субсидий.
  • Запрет брать кредиты в течение 10 лет.

Также в законопроекте прописана новая система демобилизации: по желанию через 12 месяцев на передовой женщины демобилизуются через 36 месяцев в военное время, через 24 месяца – в мирное, а мужчины в военное время – по решению ставки, в мирное – через 24 месяца.

Сам Бутусов заявил, что данный документ является "концепцией мобилизации", рассматриваемой в парламенте и под которую планируется выписать очередной законопроект.

"Жду замечаний по теме, я вопросами мобилизации еще не занимался, так что нужна дискуссия", - сказал Бутусов.

Отметим, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко рассказал ТСН, что обнародованный документ и указанные там нормы не являются правдивыми. 

"Ни одна норма, что в таблице в комитете не рассматривалась" - сказал он.

Фото: Юрий Бутусов

Напомним, что Александр Федиенко заявлял, что Комитет ежедневно рассматривает около 300 поправок к законопроекту 10449 о мобилизации. Сейчас он уже более чем вдвое уменьшил количество поправок к законопроекту. По его словам, законопроект о мобилизации позволит выявить граждан, не состоящих на военном учете, но имеющихся в других реестрах.

Комитет по нацбезопасности не нашел голосов для введения ограничения прав уклонистов на вождение.

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