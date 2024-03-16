В Раде обсуждают штрафы до 200 тысяч гривен за неявку в ТЦК, — Бутусов

Украинский журналист Юрий Бутусов обнародовал очередной вариант законопроекта о мобилизации, который якобы рассматривается в парламенте.
Как стало известно, он предусматривает введение штрафов в размере 100-200 тысяч гривен за неявку в ТЦК.
Кроме того, в случае игнорирования предупреждения о явке в течение двух недель через суд планируется:
- Блокировка выезда за границу.
- Лишение водительских прав и права вести деятельность как ФЛП.
- Отмена всех государственных пособий и субсидий.
- Запрет брать кредиты в течение 10 лет.
Также в законопроекте прописана новая система демобилизации: по желанию через 12 месяцев на передовой женщины демобилизуются через 36 месяцев в военное время, через 24 месяца – в мирное, а мужчины в военное время – по решению ставки, в мирное – через 24 месяца.
Сам Бутусов заявил, что данный документ является "концепцией мобилизации", рассматриваемой в парламенте и под которую планируется выписать очередной законопроект.
"Жду замечаний по теме, я вопросами мобилизации еще не занимался, так что нужна дискуссия", - сказал Бутусов.
Отметим, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко рассказал ТСН, что обнародованный документ и указанные там нормы не являются правдивыми.
"Ни одна норма, что в таблице в комитете не рассматривалась" - сказал он.
Фото: Юрий Бутусов
Напомним, что Александр Федиенко заявлял, что Комитет ежедневно рассматривает около 300 поправок к законопроекту 10449 о мобилизации. Сейчас он уже более чем вдвое уменьшил количество поправок к законопроекту. По его словам, законопроект о мобилизации позволит выявить граждан, не состоящих на военном учете, но имеющихся в других реестрах.
Комитет по нацбезопасности не нашел голосов для введения ограничения прав уклонистов на вождение.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.