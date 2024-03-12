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Комитет по нацбезопасности не нашел голосов для введения ограничения прав уклонистов на вождение авто, - Марьяна Безуглая

12:43, 12 марта 2024
Комитет 12 марта рассматривал поправку об ограничении прав граждан по обращению ТЦК, но в ее поддержку не хватило голосов, рассказала Марьяна Безуглая.
Комитет по нацбезопасности не нашел голосов для введения ограничения прав уклонистов на вождение авто, - Марьяна Безуглая
Фото: Фейсбук Марьяны Безуглой
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Комитет Верховной Рады по национальной безопасности 12 марта рассматривал поправки к законопроекту 10449 об усилении мобилизации. Впрочем, по словам члена Комитета Марьяны Безуглой, заседание закрыли.

Так, она отметила, что после недель обсуждения отдельных направлений законопроекта о мобилизации Комитет приступил к рассмотрению конкретных поправок, но «споткнулся на первом же вопросе, который подавался как подготовленный «обсужденный» «тематический блок».

«Сегодня на ограничение прав граждан по обращению ТЦК СП не хватило голосов. Норма исключена», - добавила она.

«Я голосовала за снятие нормы, потому что она прописана некорректно и не коррелирует с КоАП и УК, а без ответственности — это просто получилось бы репрессивное политическое заявление и породило бы дополнительные коррупционные риски, как будто в ТЦК СП их нам уже мало», отметила Безуглая.

Напомним, что в версии, согласованной Комитетом по отдельным блокам, предлагалось в Кодексе административного судопроизводства определить, что производство по делам по обращению ТЦК осуществляется на основании заявления о временном ограничении физического лица в праве управления транспортными средствами – на срок до выполнения таким лицом требования ТЦК об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом.

Такое временное ограничение лица в праве управления транспортными средствами не применимо в случае:

1) если установление такого ограничения лишает личность основного законного источника средств к существованию;

2) использование лицом транспортного средства в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.

Заявление подается в суд первой инстанции в течение 5 дней со дня установления обстоятельств, предусмотренных частью четвертой статьи 27 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», по общим правилам подсудности, установленным КАСУ.

Рассмотрение заявления проходит в судебном заседании с уведомлением сторон. В случае неприбытия в судебное заседание лиц, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте рассмотрения дела, суд рассматривает заявление в письменном производстве.

Решения суда по делам, определенным настоящей статьей, подлежат немедленному исполнению. Апелляционные жалобы на судебные решения по делам, определенным настоящей статьей, могут быть поданы в течение 15 дней со дня их провозглашения.

Итак, пока неизвестно, будет ли предусмотрено такое ограничение в финальной версии законопроекта.

Автор: Наталья Мамченко

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