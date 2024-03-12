Комітет з нацбезпеки не знайшов голосів для введення обмеження прав ухилянтів на керування авто, - Мар’яна Безугла

Комітет 12 березня розглядав поправку про обмеження прав громадян за зверненням ТЦК, але на її підтримку не вистачило голосів, розповіла Мар’яна Безугла.

Фото: Фейсбук Мар'яни Безуглої

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки 12 березня розглядав поправки до законопроекту 10449 про посилення мобілізації. Втім, наразі, за словами члена Комітету Мар’яни Безуглої, засідання закрили.

Так, вона зазначила, що після тижнів обговорення окремих напрямів законопроекту про мобілізацію Комітет розпочав розгляд конкретних поправок, але «спіткнувся на першому ж питанні, яке подавалося, як підготовлений «обговорений» «тематичний блок».

«Сьогодні на обмеження прав громадян за зверненням ТЦК СП не вистачило голосів. Норма виключена», - додала вона.

«Я голосувала за зняття норми, бо вона прописана некоректно і не корелює з КпАП та КК, а без відповідальності — це просто вийшла б репресивна політична заява і породила б додаткові корупційні ризики, наче в ТЦК СП їх нам вже мало», зазначила Безугла.

Нагадаємо, що у версії, яку погодив Комітет щодо окремих блоків, пропонувалося у Кодексі адміністративного судочинства визначити, що провадження у справах за зверненням ТЦК здійснюється на підставі заяви щодо тимчасового обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами – на строк до виконання такою особою вимоги ТЦК про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом.

Таке тимчасове обмеження особи у праві керування транспортними засобами не може бути застосовано в разі:

1) якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування;

2) використання особою транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю.

Заява подається до суду першої інстанції протягом 5 днів з дня встановлення обставин, передбачених частиною четвертою статті 27 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за загальними правилами підсудності, встановленими КАСУ.

Розгляд заяви відбувається в судовому засіданні з повідомленням сторін. У разі неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, суд розглядає заяву в письмовому провадженні.

Рішення суду у справах, визначених цією статтею, підлягають негайному виконанню. Апеляційні скарги на судові рішення у справах, визначених цією статтею, можуть бути подані протягом 15 днів з дня їх проголошення.

Отже, поки невідомо, чи буде передбачено таке обмеження у фінальній версії законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

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