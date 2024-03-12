Російські пропагандисти розповсюджують дезінформацію про новий наступ

Російська пропаганда запустила інформацію про фейковий наступ у Сумській області.

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Пропагандистські структури росії поширюють нову хвилю дезінформації щодо фейкового «наступу» на територію Сумської області. Ці кроки, як повідомила Сумська обласна військова адміністрація, мають на меті створити панічний настрій серед місцевого населення та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

«Вкотре у соцмережах ворог розповсюджує інформацію про масований наступ на Сумщину. Це фейк, спрямований на дестабілізацію та підвищення панічних настроїв серед жителів області», - підкреслюють у повідомленні.

За словами голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха, на даний момент жодних ознак наступу угруповань противника біля кордонів області не зафіксовано.

«Сумська обласна військова адміністрація та районні військові адміністрації, керівництво громад та силових структур знаходиться на місцях. Збройні Сили України готові до будь-яких викликів і за потреби можуть дати гідну відсіч ворогу», - наголошено у повідомленні.

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