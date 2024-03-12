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  1. В Україні

Цього року понад 2000 ветеранів мають отримати власне житло за кошти з держбюджету

20:13, 12 березня 2024
Очікується, що в 2024 році більш як 2000 осіб зможуть отримати грошову компенсацію на придбання житла.
Цього року понад 2000 ветеранів мають отримати власне житло за кошти з держбюджету
Джерело фото: АрміяInform
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З державного бюджету на житло ветеранам в цьому році виділено 5,75 млрд грн. Очікується, що в 2024 році більш як 2000 осіб зможуть отримати грошову компенсацію на придбання житла.

Про це повідомила народна депутатка від фракції «Слуга Народу» Ірина Борзова, яка наголосила, що забезпечення житлом ветеранів війни та родин загиблих воїнів – це пріоритет плану дій держави на 2024 рік у сфері ветеранської політики.

«Цьогоріч триває програма забезпечення житлом ветеранів війни та родин загиблих. З держбюджету на це виділено 5,7 млрд грн. Очікується, що понад 2 тис. осіб зможуть отримати грошову компенсацію на придбання житла», – сказала парламентарка.

Вона додала, що люди можуть отримати житловий сертифікат – цифровий документ, за яким держава зобов’язується профінансувати обране житло. Важливо, що варіант придбання житла можна обирати самостійно – інвестувати в новобудову або купити на вторинному ринку.

За словами Борзової, 3 млрд грн передбачено на житло для осіб з інвалідністю 1 та 2 групи внаслідок АТО/ООС, бойових дій та родин загиблих. Ще 2,3 млрд грн підуть на житло для ВПО з-поміж учасників бойових дій та особи з інвалідністю 3 групи. На купівлю житла для осіб з інвалідністю 1 та 2 групи внаслідок бойових дій закладено 400 млн грн.

«До 15 квітня регіони мають сформувати та подати відомості про потребу в житлі Міністерству в справах ветеранів. Приблизно у червні розпочнеться розподіл цих коштів по регіонах», – зазначила Борзова.

Вона зауважила, що головною умовою отримання державної компенсації на купівлю житла є взяття на квартирний облік. Рішення про це приймає виконавчий комітет місцевої ради. Для цього необхідно зібрати документи – інформація є на сайті Мінветеранів, на ресурсі єВетеран та у ЦНАПах.

«Із заявою про взяття на квартирний облік треба звернутися до ЦНАПу за місцем проживання. Протягом 30 днів виконавчий комітет місцевої ради ухвалює рішення і надає заявнику письмову відповідь, а також номер у черзі», – пояснила парламентарка.

Також депутатка зазначила, що особи з інвалідністю, ветерани, які отримали контузію або інвалідність внаслідок бойових дій, мають отримати житло або грошову компенсацію протягом 2 років з моменту взяття на квартирний облік.

Як зазначила Борзова, житло можуть надавати не тільки за державними програмами, це можуть робити і органи місцевого самоврядування.

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