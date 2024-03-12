В этом году более 2000 ветеранов должны получить собственное жилье за счет госбюджета

Ожидается, что в 2024 году более 2000 человек смогут получить денежную компенсацию на приобретение жилья.

Источник фото: АрміяInform

Из государственного бюджета на жилье ветеранам в этом году выделено 5,75 млрд грн. Ожидается, что в 2024 году более 2000 человек смогут получить денежную компенсацию на приобретение жилья.

Об этом сообщила народная депутатка от фракции «Слуга Народа» Ирина Борзова, которая подчеркнула, что обеспечение жильем ветеранов войны и семей погибших воинов – это приоритет плана действий государства на 2024 год в сфере ветеранской политики.

«В этом году продолжается программа обеспечения жильем ветеранов войны и семей погибших. Из госбюджета на это выделено 5,7 млрд грн. Ожидается, что более 2 тыс. человек смогут получить денежную компенсацию на приобретение жилья», – сказала парламентарийка.

Она добавила, что люди могут получить жилищный сертификат – цифровой документ, согласно которому государство обязуется профинансировать выбранное жилье. Важно, что вариант приобретения жилья можно выбирать самостоятельно – инвестировать в новостройку или купить на вторичном рынке.

По словам Борзовой, 3 млрд грн предусмотрено на жилье для лиц с инвалидностью 1 и 2 группы в результате АТО/ООС, боевых действий и семей погибших. Еще 2,3 млрд грн пойдут на жилье для ВПЛ среди участников боевых действий и лица с инвалидностью 3 группы. На покупку жилья для лиц с инвалидностью 1 и 2 группы в результате боевых действий заложено 400 млн грн.

«До 15 апреля регионы должны сформировать и предоставить сведения о потребности в жилье Министерству по делам ветеранов. Приблизительно в июне начнется распределение этих средств по регионам», – отметила Борзова.

Она отметила, что главным условием получения государственной компенсации на покупку жилья есть взятие на квартирный учет. Решение об этом принимает исполнительный комитет местного совета. Для этого необходимо собрать документы – информация есть на сайте Минветеранов, на ресурсе єВетеран и в ЦНАПах.

«С заявлением о взятии на квартирный учет нужно обратиться в ЦНАП по месту жительства. В течение 30 дней исполнительный комитет местного совета принимает решение и предоставляет заявителю письменный ответ, а также номер в очереди», – пояснила парламентарийка.

Также депутат отметила, что лица с инвалидностью, ветераны, получившие контузию или инвалидность в результате боевых действий, должны получить жилье или денежную компенсацию в течение 2 лет с момента взятия на квартирный учет.

Как отметила Борзова, жилье могут предоставлять не только по государственным программам, это могут делать и органы местного самоуправления.

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