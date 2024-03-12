Российские пропагандисты распространяют дезинформацию о новом наступлении

Российская пропаганда запустила информацию о фейковом наступлении в Сумской области.

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Пропагандистские структуры россии распространяют новую волну дезинформации о фейковом «наступлении» на территорию Сумской области. Эти шаги, как сообщила Сумская областная военная администрация, преследуют цель создать паническое настроение среди местного населения и дестабилизировать ситуацию в регионе.

«В очередной раз в соцсетях враг распространяет информацию о массированном наступлении на Сумщину. Это фейк, направленный на дестабилизацию и повышение панических настроений среди жителей области», – подчеркивают в сообщении.

По словам главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, на данный момент никаких признаков наступления группировок противника у границ области не зафиксировано.

Сумская областная военная администрация и районные военные администрации, руководство общин и силовых структур находится на местах. Вооруженные Силы Украины готовы к любым вызовам и при необходимости могут дать достойный отпор врагу», - отмечается в сообщении.

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