У Раді обговорюють штрафи до 200 тисяч гривень за неявку до ТЦК, — Бутусов

У Верховній Раді прокоментували інформацію Юрія Бутусова про штрафи у 100-200 тисяч за неявку в ТЦК.

Український журналіст Юрій Бутусов оприлюднив черговий варіант законопроекту про мобілізацію, який начебто розглядається в парламенті.

Як стало відомо, він передбачає запровадження штрафів в розмірі 100-200 тисяч гривень за неявку в ТЦК.

Крім того, у разі ігнорування попередження про явку протягом двох тижнів через суд планують:

Блокування виїзду за кордон.

Позбавлення водійських прав та права вести діяльність як ФОП.

Скасування усіх державних допомог та субсидій.

Заборона брати кредити упродовж 10 років.

Також у законопроекті прописана нова система демобілізації: за бажанням через 12 місяців на передовій жінки демобілізуються через 36 місяців у воєнний час, через 24 місяці — у мирний, а чоловіки у воєнний час — за рішенням ставки, у мирний — через 24 місяці.

Сам Бутусов заявив, що даний документ є "концепцією мобілізації", яка розглядається у парламенті і під яку планується виписати черговий законопроєкт.

"Чекаю на зауваження по темі, я питаннями мобілізації ще не займався, так що треба дискусія", — зазначив Бутусов.

Зазначимо, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Федієнко розповів ТСН, що оприлюднений документ і вказані там норми є неправдою.

"Жодна норма що в таблиці у комітеті не розглядалась" - сказав він.

Фото: Юрій Бутусов

Нагадаємо, що Олександр Федієнко заявляв, що Комітет щодня розглядає близько 300 правок до законопроекту 10449 про мобілізацію. Наразі він вже більш, ніж удвічі зменшив кількість правок до законопроекту. За його словами, законопроект про мобілізацію дасть можливість виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших реєстрах.

Комітет з нацбезпеки не знайшов голосів для введення обмеження прав ухилянтів на керування авто.

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