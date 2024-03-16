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Понад 50 держав засудили псевдовибори на окупованих територіях України

15:46, 16 березня 2024
Спільну заяву підписали Європейський союз та 55 країн, а серед яких США, Аргентина, Австралія, Грузія, Японія, Молдова, Південна Корея, Велика Британія, Уругвай.
Понад 50 держав засудили псевдовибори на окупованих територіях України
Фото: Постійне представництво України при ООН
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Понад 50 країн-участниць ООН засудили так звані "вибори" президента рф, які проводить країна-агресор на окупованих територіях України. Про це повідомляє постійне представництво України при ООН.

Спільну заяву підписали Європейський союз та 55 країн, а серед яких США, Аргентина, Австралія, Грузія, Японія, Молдова, Південна Корея, Велика Британія, Уругвай.

"Ми рішуче засуджуємо нелегітимні спроби рф організувати "вибори" президента росії на тимчасово окупованих територіях міжнародно визнаної території України. Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є явним неповагою до принципів суверенітету та територіальної цілісності. Такі вибори не мають чинності за міжнародним правом", - йдеться у заяві.

Країни закликали не визнавати будь-яку зміну росією статусу Криму, Севастополя, а також Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

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