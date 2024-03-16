Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
3,5 роки позбавлення волі за крадіжку підгузків для дитини на суму 356 грн – депутати вирішили, що треба підняти межу кримінальної караності до 4542 грн

Народні депутати пропонують, аби кримінальна відповідальність за крадіжку наставала, якщо сума вкраденого більша 4542 грн, але поки внесли лише законопроект про зміни до КУпАП.

Україна підписала Меморандум з ЄС щодо фінансування за виконання Ukraine Facility і кредитну угоду – що потрібно виконати для отримання коштів

Деякі з індикаторів, які Україна має реалізувати для отримання грошей від ЄС вже виконані, зокрема, це ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки та посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Що новий заступник голови ДСА з питань цифровізації судової влади пообіцяв ВРП

Як Леонід Сапельников пообіцяв Вищій раді правосуддя розібратися з проблемами ЄСІТС.

Європарламент ухвалив закон, яким заборонив чинити тиск на ЗМІ, включно з затриманням, обшуками в офісах і встановленням ПО для спостереження

Як зазначає Європарламент, відповідно до нового закону владі буде заборонено чинити тиск на журналістів і редакторів, щоб вони розкрили свої джерела, включно з затриманням, санкціями, обшуками в офісах або встановленням програмного забезпечення для спостереження на їхніх електронних пристроях.

Вирішення в судовому рішенні питання про взаємні обовʼязки субʼєктів владних повноважень у сфері безпеки є підставою для їх залучення в якості третіх осіб – Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що інститут третьої особи спрямований на створення умов для захисту прав, свобод та інтересів такої особи, які можуть бути порушені при вирішенні спору між позивачем і відповідачем за відсутності третьої особи.

  1. В Україні

У Пенсійному фонді пояснили, через які помилки у трудовій частину стажу не зарахують

17:16, 16 березня 2024
У трудовій книжці не повинно бути «записів» іншим чорнилом до попередніх записів про прийняття чи звільнення.
У Пенсійному фонді пояснили, через які помилки у трудовій частину стажу не зарахують
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2024 році для отримання пенсії потрібно мати щонайменше 31 рік стажу. Однак іноді бувають ситуації, коли людина може втратити частину свого стажу і навіть залишитися без пенсійних виплат. Пенсійний фонд роз'яснює, які помилки в оформленні трудової книжки можуть призвести до відмови у нарахуванні стажу.

Коли людина прийнята на роботу, то має бути відповідний запис (дата, назва посади, назва організації або підприємства, номер та дата наказу, підпис керівника та його прізвище (ПІБ), печатка).

Якщо відбувалися зміни у назві підприємства чи його реорганізації, то про це також має бути запис.

У трудовій книжці не повинно бути «записів» іншим чорнилом до попередніх записів про прийняття чи звільнення.

Таке повідомлення важливо правильно оформити окремим записом.

Запис має бути завірений належним чином – «доданій інформації вірити», печатку та підпис уповноваженої особи.

При зміні прізвища важливо вказати назву документа, згідно з яким відбувається зміна, а також вказати, ким і коли його видано.

Щодо виправлення помилок у трудовій книжці, то робити це можуть лише роботодавці, які власне такі неточні записи і припустилися.

Також із 2021 року в Україні з’явилася електронна трудова книжка.

Щоб у Пенсійному фонді був заздалегідь весь стаж людини не лише за періоди роботи після 1 січня 2004 року, а й до вказаної дати, роботодавці надсилають до Пенсійного фонду скановані копії трудових книжок своїх працівників.

Якщо офіційно не працюєте, копії своїх паперових документів про стаж можете завантажити самостійно на портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Також у ПФУ зазначили, що рішення про зарахування стажу на підставі паперових чи відсканованих документів все одно ухвалює посадова особа, тобто працівник Пенсійного фонду, а не комп’ютер.

Тут все залежить і від того, як зроблено записи, і від того, наскільки прискіпливим буде конкретний працівник.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Погрібний
    Сергій Погрібний
    суддя Великої Палати Верховного Суду