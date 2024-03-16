У Пенсійному фонді пояснили, через які помилки у трудовій частину стажу не зарахують

У трудовій книжці не повинно бути «записів» іншим чорнилом до попередніх записів про прийняття чи звільнення.

У 2024 році для отримання пенсії потрібно мати щонайменше 31 рік стажу. Однак іноді бувають ситуації, коли людина може втратити частину свого стажу і навіть залишитися без пенсійних виплат. Пенсійний фонд роз'яснює, які помилки в оформленні трудової книжки можуть призвести до відмови у нарахуванні стажу.

Коли людина прийнята на роботу, то має бути відповідний запис (дата, назва посади, назва організації або підприємства, номер та дата наказу, підпис керівника та його прізвище (ПІБ), печатка).

Якщо відбувалися зміни у назві підприємства чи його реорганізації, то про це також має бути запис.

У трудовій книжці не повинно бути «записів» іншим чорнилом до попередніх записів про прийняття чи звільнення.

Таке повідомлення важливо правильно оформити окремим записом.

Запис має бути завірений належним чином – «доданій інформації вірити», печатку та підпис уповноваженої особи.

При зміні прізвища важливо вказати назву документа, згідно з яким відбувається зміна, а також вказати, ким і коли його видано.

Щодо виправлення помилок у трудовій книжці, то робити це можуть лише роботодавці, які власне такі неточні записи і припустилися.

Також із 2021 року в Україні з’явилася електронна трудова книжка.

Щоб у Пенсійному фонді був заздалегідь весь стаж людини не лише за періоди роботи після 1 січня 2004 року, а й до вказаної дати, роботодавці надсилають до Пенсійного фонду скановані копії трудових книжок своїх працівників.

Якщо офіційно не працюєте, копії своїх паперових документів про стаж можете завантажити самостійно на портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Також у ПФУ зазначили, що рішення про зарахування стажу на підставі паперових чи відсканованих документів все одно ухвалює посадова особа, тобто працівник Пенсійного фонду, а не комп’ютер.

Тут все залежить і від того, як зроблено записи, і від того, наскільки прискіпливим буде конкретний працівник.

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