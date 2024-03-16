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В Пенсионном фонде объяснили, из-за каких ошибок в трудовой часть стажа не засчитают

17:16, 16 марта 2024
В трудовой книжке не должно быть «записей» другими чернилами в предыдущие записи о принятии или увольнении.
В Пенсионном фонде объяснили, из-за каких ошибок в трудовой часть стажа не засчитают
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В 2024 году для получения пенсии нужно иметь не менее 31 года стажа. Однако иногда бывают ситуации, когда человек может лишиться части своего стажа и даже остаться без пенсионных выплат. Пенсионный фонд разъясняет, какие ошибки в оформлении трудовой книжки могут привести к отказу в начислении стажа.

Когда человек принят на работу, то должна быть соответствующая запись (дата, название должности, название организации или предприятия, номер и дата приказа, подпись руководителя и его фамилия (ФИО), печать).

Если происходили изменения в названии предприятия или его реорганизации, то об этом также должна быть запись.

В трудовой книжке не должно быть «сообщений» другими чернилами к предыдущим записям о принятии или увольнении.

Такое «сообщение» важно правильно оформить отдельной записью.

Запись должна быть заверена должным образом – «добавленной информации верить», печать и подпись уполномоченного лица.

При смене фамилии важно указать название документа, согласно которому происходит изменение, а также указать, кем и когда он выдан.

Что касается исправления ошибок в трудовой книжке, то делать это могут только работодатели, которые собственно такие неточные записи и допустили.

Также с 2021 года в Украине появилась электронная трудовая книжка.

Чтобы в Пенсионном фонде был заранее весь стаж человека не только за периоды работы после 1 января 2004 года, но и до указанной даты, работодатели присылают в Пенсионный фонд сканированные копии трудовых книжек своих работников.

Если вы официально не работаете, то копии своих бумажных документов о стаже можете загрузить самостоятельно на портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Также в ПФУ отметили, что решение о зачислении стажа на основании бумажных или отсканированных документов все равно принимает должностное лицо, то есть работник Пенсионного фонда, а не компьютер.

Здесь все зависит и от того, каким образом сделаны записи, и от того, насколько придирчивым будет конкретный работник.

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