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  1. В Украине

Пенсионер желает зарегистрироваться ФЛП: будут ли выплачивать дальше пенсию

15:11, 16 марта 2024
Что следует знать о выплате пенсий в случае регистрации и предпринимательской деятельности.
Пенсионер желает зарегистрироваться ФЛП: будут ли выплачивать дальше пенсию
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Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области объясняет, прекратится ли выплата пенсии физлицу в случае осуществления регистрации и осуществления предпринимательской деятельности.

Сообщается, что пунктом 2.4. постановления правления ПФУ от 25.11.2005 №22-1 «Об утверждении Порядка представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено, что в случае зачисления после назначения пенсии за выслугу лет на работу, дающую право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы.

Но в соответствии с Перечнем учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденного постановлением КМУ от 04.11.1993 №909, не предусмотрено право на пенсию за выслугу лет физических лиц – предпринимателей, занимающихся медицинской практикой.

Следовательно, основания для прекращения выплаты пенсии за выслугу лет отсутствуют.

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