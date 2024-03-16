Министр обороны Греции Никос Дендиас отметил поддержку Украины и добавил, что рад присоединиться к Коалиции по разминированию.

Греция присоединилась к коалиции по разминированию Украины, возглавляемой Литвой. Об этом сообщил министр обороны Греции Никос Дендиас, передаёт Минобороны Греции.

"Я начну с ситуации в Украине и подтверждаю нашу позицию, что мы рассматриваем вторжение в Украину как грубое нарушение ее национального суверенитета и международного права. И мы рады, что недавно присоединились к Коалиции по разминированию под вашим (Литвы – ред.) руководством и подписали соглашение в вашем присутствии в Брюсселе", - отметил Никос Дендиас на встрече с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом.

Всего в этой коалиции будет 20 стран-членов НАТО. Ее главная задача – помощь как в гуманитарном разминировании на освобожденных территориях, так и в боевом разминировании на линии столкновения.

Ранее мы писали, что на разминирование правого берега Херсонщины уйдет минимум два года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.