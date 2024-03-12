На разминирование правого берега Херсонщины уйдет минимум два года, — глава ОВА

Сейчас над разминированием региона работают в десять раз больше саперов, чем в прошлом.

На разминирование правобережной части Херсонской области требуется не менее двух лет. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в эфире телемарафона.

«Очень засорены взрывчаткой наши земли и продвигаться по ним крайне опасно. Особенно это касается полей и лесополос.

Сейчас треть правобережья Херсона разминирована. Только на этой площади взрывотехники обнаружили и уничтожили более 155 тысяч мин, растяжек, неразорванных снарядов и другой взрывчатки», — отметил он.

Также глава ОВА отметил, что сейчас над разминированием региона работают 1026 саперов. Это в десять раз больше, чем в прошлом году.

По прогнозам, при нынешней динамике на разминирование правобережной части Херсонской области понадобится два года.

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