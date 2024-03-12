Укроборонпром анонсировал создание Центра реинтеграции ветеранов

Центр реинтеграции ветеранов будет заниматься трудоустройством и оказанием поддержки и адаптации к гражданской жизни.

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Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" объявило о создании Центра реинтеграции ветеранов с целью укрепления оборонно-промышленного комплекса и решения актуальных вопросов для ветеранского сообщества и всего общества. Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

По сведениям, Центр реинтеграции ветеранов не ограничится только трудоустройством и привлечением военных на предприятия, но будет проводить системную работу. Главными задачами центра будет поддержка и адаптация ветеранов к гражданской жизни, подготовка предприятий к работе с ветеранами, организация обучения, переподготовка и повышение квалификации, а также психологическое и физическое восстановление.

Также предусмотрены программы по инклюзивности рабочих мест, улучшению взаимопонимания и созданию надлежащей корпоративной культуры. Центр также планирует взаимодействовать с мобилизованными работниками и их семьями, предоставляя им разнообразную поддержку.

"Ветераны и ветеранки у нас по-прежнему будут чувствовать причастность к оружию и борьбе с российскими захватчиками. Их боевой опыт обязательно пригодится при разработке, производстве или ремонте продукции. Уверен, что люди, которые прошли войну, усилят команду украинской оборонки", - подчеркнул генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Сейчас в "Укроборонпроме" и на предприятиях компании работает более 500 ветеранов российско-украинской войны, а более 1600 оружейников защищают Украину в составе Сил обороны.

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