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Укроборонпром анонсував створення Центру реінтеграції ветеранів

19:12, 12 березня 2024
Центру реінтеграції ветеранів займатиметься працевлаштуванням та наданням підтримки та адаптації до цивільного життя.
Укроборонпром анонсував створення Центру реінтеграції ветеранів
Джерело фото: ukrinform
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Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" оголосило про створення Центру реінтеграції ветеранів з метою зміцнення оборонно-промислового комплексу та вирішення актуальних питань для ветеранської спільноти та усього суспільства. Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

За відомостями, Центр реінтеграції ветеранів не обмежиться лише працевлаштуванням та залученням військових на підприємства, але буде проводити системну роботу. Головними завданнями центру буде підтримка та адаптація ветеранів до цивільного життя, підготовка підприємств до роботи з ветеранами, організація навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації, а також психологічне та фізичне відновлення.

Також передбачено програми з інклюзивності робочих місць, поліпшення взаєморозуміння та створення належної корпоративної культури. Центр також планує взаємодіяти з мобілізованими працівниками та їх сім'ями, надаючи їм різноманітну підтримку.

"Ветерани та ветеранки у нас, як і раніше, відчуватимуть причетність до зброї та боротьби з російськими загарбниками. Їх бойовий досвід обов’язково стане в пригоді під час розробок, виробництва або ремонту продукції. Впевнений, що люди, які пройшли війну, посилять команду української оборонки", - підкреслив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Наразі в "Укроборонпромі" та на підприємствах компанії працює понад 500 ветеранів російсько-української війни, а понад 1600 зброярів захищають Україну в складі Сил оборони.

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